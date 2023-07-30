كييف تحدد موعد المفاوضات مع واشنطن بشأن "الضمانات الأمنية"

وكتب يرماك على قناته في "تيليغرام": "هذه الضمانات ستكون سارية المفعول حتى تحصل أوكرانيا على عضوية الناتو، وهو الضمان الأكثر موثوقية للأمن".وبحسب يرماك، يدور الحديث عن الدعم الدفاعي والمالي، وكذلك العقوبات ضد روسيا.وفي اليوم الأخير من قمة "الناتو" في فيلنيوس، نشرت دول مجموعة السبع إعلانا لدعم أوكرانيا، ينص على إبرام اتفاقيات ثنائية بشأن الدعم العسكري للبلاد، وكذلك خطط في حالة نشوب نزاع جديد مع روسيا.ومع ذلك، فإن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على أطر زمنية محددة للتنفيذ، ولا تحتوي الوثيقة على أي توقيت فيما يتعلق بقبول أوكرانيا في الحلف، وأعربت كييف عن أملها في أن تنجح "الضمانات الأمنية" قبل قمة "الناتو" في واشنطن عام 2024.