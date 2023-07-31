بشأن انهاء الحرب في اوكرانيا.. الكرملين: سنتابع اجراءات الاجتماع في السعودية

وأكد المسؤول الروسي أنه "من الضروري فهم الأهداف المحددة من هذا الاجتماع".وفي وقت سابق، أفادت صحف دولية بأن "السعودية ستدعو دولاً غربية وأوكرانيا ودولا نامية كبرى إلى المحادثات المزمعة".وقال بيسكوف ردًّا على سؤال حول رأي الكرملين بالاجتماع: "لا شك أن روسيا ستتابع هذا الاجتماع، ويبقى أن نفهم ما الأهداف التي تم تحديدها، وما الذي يخطط المنظمون للحديث عنه في الواقع".وأكد بيسكوف في إفادة صحفية أن "الكرملين صرح أكثر من مرة أن أي محاولات للمساهمة في تسوية سلمية تستحق تقييمًا إيجابيًا".ورغم ذلك كما كرر بيسكوف موقف موسكو من أنها لا ترى حالياً أي أساس لإجراء محادثات سلام مع كييف.