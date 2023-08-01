مجدداً.. مُسيرات أوكرانية تستهدف بحرية روسية والسفن تُحبط الهجوم

ما تفاصيل الهجوم؟نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قوله: هاجمت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية سفينتين روسيتين في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومترا جنوب غربي سيفاستوبول.وجرى تدمير المسيرات وإحباط الهجوم.السفن كانت في المنطقة للسيطرة على مرور السفن الأخرى.ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من استهداف طائرات مسيرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط العاصمة الروسية موسكو.وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام: "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو. إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".وبعد وقت قصير، أفادت "تاس" بإغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.