بعد قصف روسيا لميناء أوكراني.. ارتفاع أسعار الحبوب عالميا

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن "صومعة حبوب تعرضت لأضرار في ميناء إسماعيل على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، وكتبت على منصة إكس، تويتر سابقا، "الحبوب الأوكرانية يمكن أن تطعم الملايين على مستوى العالم".ويشكل ميناء إسماعيل، الذي يقع على نهر الدانوب في الجهة المقابلة لرومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، طريقا بديلا رئيسيا لصادرات الحبوب من أوكرانيا منذ أن أعادت روسيا فرض الحصار الفعلي على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في منتصف تموز الماضي.وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الأوكرانية رجال إطفاء على سلالم يكافحون حريقا هائلا في عدة طوابق بمبنى تغطيه نوافذ مهشمة.وتحولت العديد من المباني الأخرى إلى ركام وبدت الحبوب تنسكب من صوامع بها أضرار.وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية عبر تطبيق تيليغرام إنه لم ترد تقارير تفيد بسقوط قتلى أو مصابين.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام "للأسف وقعت أضرار... أكبرها في جنوب البلاد. هاجم الروس مرة أخرى الموانئ والحبوب بما يهدد الأمن الغذائي العالمي".وارتفعت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة أربعة بالمئة في أعقاب هجوم اليوم الأربعاء، مع تجدد قلق التجار إزاء تضرر الإمدادات العالمية من فقد السوق لأوكرانيا، أحد أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم.