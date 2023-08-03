مجدداً.. المانيا تستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ "توروس"

وطلبت أوكرانيا من ألمانيا في أواخر أيار/مايو تزويدها بصواريخ كروز من طراز توروس جو-أرض التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر، لكن الحكومة رفضت الطلب حتى الآن.كما قال بيستوريوس خلال تفقد لواء مشاة جبلي في بافاريا: "ما زلنا نرى أن هذه ليست على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي".وأضاف أن "المخاوف بشأن إرسال صواريخ "ذات مدى خاص" إلى أوكرانيا "واضحة".وأوضح: "حلفاؤنا الأميركيون لا يسلمون صواريخ كروز هذه أيضا".وشدد بيستوريوس على أن "ألمانيا تلعب دورا رائدا في مساعدة أوكرانيا "عبر الدفاع الجوي والدعم بالتدريب والهندسة والآليات المدرعة".وتابع، ان "هذه هي أبرز أولوية لدينا"، مشيرا إلى أنه لا يرى "حاجة ملحة لاتخاذ قرار" بشأن نظام أسلحة توروس السويدي-الألماني".وعززت ألمانيا دعمها لأوكرانيا بشكل كبير وأصبحت الآن ثاني أكبر مورد للمساعدة العسكرية إلى كييف بعد الولايات المتحدة.لكن على غرار واشنطن، لا تزال برلين تعارض إرسال أسلحة إلى كييف يمكن أن تطال داخل روسيا التي تملك السلاح النووي، ما يمكن أن يوسع رقعة النزاع الذي بدأ مع غزو موسكو لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.فيما أعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها ستنضم إلى بريطانيا في تزويد أوكرانيا صواريخ SCALP / Storm Shadow التي يبلغ مداها أكثر من 250 كيلومترا.