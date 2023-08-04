السجن 19 سنة إضافية بحق المعارض الروسي "نافالني".. والغرب يندد

وقالت المتحدثة باسم المحكمة كيرا يارميش على منصة أكس: "لقد حكم على أليكسي نافالني بالسجن 19 سنة في مجمع سجون يحظى بحراسة قصوى".أوقف نافالني في روسيا، في كانون الثاني/يناير 2021، لدى عودته إلى البلاد، بعد تلقي علاج في ألمانيا جراء تعرضه لعملية تسميم يتهم الكرملين بالوقوف خلفها، وحكم عليه في آذار/مارس التالي بالسجن 9 أعوام بتهم "احتيال"، يؤكد أنها مفبركة.من جهتها، طالبت الأمم المتحدة الجمعة ب"الإفراج فورا" عن المعارض الروسي.وقال المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان إن هذا الحكم "يثير قلقا جديدا يتصل بالمضايقات القضائية واستغلال النظام القضائي لأغراض سياسية في روسيا".من جانبه اعتبر الاتحاد الاوروبي أن الحكم الجديد الذي صدر بحق المعارض الروسي اليكسي نافالني "غير مقبول"، مجددا مطالبته بالافراج "الفوري وغير المشروط" عنه.وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس (تويتر سابقا) أنه إثر "محاكمة مفبركة" فإن "هذا الحكم التعسفي هو رد على شجاعته في انتقاد نظام الكرملين"، فيما قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يندد بأشد العبارات (...) بتوقيفه ومحاكمته والحكم عليه لدوافع سياسية".وأدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكم.وكتبت على منصة إكس (تويتر سابقا) "إنّ نظام العدالة التعسّفي في روسيا الذي يسجن أليكسي نافالني 19 عاماً إضافياً هو ظلم صارخ".وأضافت "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يخشى شيئاً أكثر من هؤلاء الذين يعارضون الحرب والفساد ويدافعون عن الديموقراطية، حتى من زنزانة السجن. لن يُسكت الأصوات الناقدة".