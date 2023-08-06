في جدة.. اقتراح خطة جديدة لتسوية الأزمة الأوكرانية

وقالت وكالة DPA الألمانية، نقلا عن دوائر دبلوماسية في اجتماع جدة، إن "خطة سلام محتملة أخرى اقترحت في المحادثات بالسعودية"، وأضافت أنها قدمت من قبل السعودية و"عدد من الدول الأخرى"، كما تم إبلاغ روسيا بها.وأشارت الوكالة إلى أن بنود الخطة البديلة تختلف عما يسمى بـ"خطة زيلينسكي للسلام"، حيث تقوم على "سلامة أراضي أوكرانيا، ووقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وبدء مفاوضات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة وتبادل الأسرى".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أوروبيين أن كييف لم تعد تصر في اجتماع جدة على تبني "خطة زيلينسكي".وانطلق يوم أمس السبت، الاجتماع حول الأزمة الأوكرانية في جدة، حيث دعي إليه ممثلو حوالي 30 دولة، فيما لم توجه الدعوة إلى روسيا، وأكدت عدة دول مشاركتها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي.