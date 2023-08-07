موسكو تحدد شروطها لحل دائم للصراع مع أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "صيغة زيلنيسكي" للسلام لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة".وأضافت، أنه "من خلال الترويج لـ "صيغة زيلينسكي"، تحاول كييف والغرب التقليل من أهمية مقترحات السلام للدول الأخرى، لاحتكار حق طرح أي صيغة للحل".وأكدت أن "صيغة زيلنيسكي لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بأي نقطة من نقاطها".وحول اجتماع جدة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية، أن روسيا "تتوقع أن تقوم دول بريكس المشاركة في اجتماع جدة حول أوكرانيا بإبلاغ موسكو بسير المشاورات".وقالت زاخاروفا "لطالما كانت روسيا وما تزال منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة حقًا".