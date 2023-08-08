صاروخان روسيان يؤديان لمقتل 8 أشخاص بشرق أوكرانيا

وقال بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية في دونيتسك في تلغرام إن: "هذه الضربة خلفت خمسة قتلى وأربعة عشر جريحا، إضافة إلى ذلك، نحن على علم بمقتل اثنين من موظفي خدمات الإنقاذ الحكومية فضلا عن عسكري كذلك، أصيب تسعة من عناصر الشرطة وموظف حكومي محلي وعسكري".وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق إن روسيا ضربت "مبنى سكنيا عاديا".وأضاف: "لقد أُطلِق صاروخان وأصيب مبنى سكني عادي وللأسف ثمة ضحايا".