بسبب الضربات الروسية.. صفارات الإنذار تدوي في جميع انحاء أوكرانيا

وأشارت الخريطة إلى أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار في جميع المقاطعات الأوكرانية في نفس الوقت تقريبا الساعة 16:03".يشار إلى أن "الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه".