بينها يخص المناخ.. نيودلهي تعلن خطة من 12 نقطة مع هذه الدول

وجاء في بيان حكومي، "أنشأت الهند منتدى تعاون الهند وجزر المحيط الهادئ (FIPIC) بالتعاون مع 14 دولة من جزر المحيط الهادئ في عام 2014 كآلية من شأنها رفع مستوى العلاقات بين الهند وسكان جزر المحيط الهادئ بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات متنوعة تدعم تنمية بلدان جزر المحيط الهادئ".تشمل الدول الأعضاء بحسب البيان "الهند إلى جانب جزر كوك وفيجي وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وساموا وجزر سليمان وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وتونغا وتوفالو وفانواتو".وامتد "التعاون الأولي إلى مجالات متنوعة بما في ذلك الرعاية الصحية والطب وتغير المناخ والجوع والفقر والكوارث الطبيعية والأدوية والأسمدة وسلاسل توريد الغذاء والوقود وغيرها، وتضمنت المبادرات في مجال الرعاية الصحية والطب إنشاء مستشفى متخصص في أمراض القلب في فيجي، ووحدات غسيل الكلى في جميع دول جزر المحيط الهادئ البالغ عددها 14 دولة، وسيارات الإسعاف البحرية لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ البالغ عددها 14 دولة".وتوصلت الهند وفقاً للبيان "لمكافحة تغير المناخ وآثاره السلبية، إلى عدة خطط في إطار مبادرة من 12 خطوة لبلدان جزر المحيط الهادئ في قمة FIPIC الثالثة"، مشيراً الى أن "هذه الخطة التنموية المكونة من 12 نقطة والتي أعلنت عنها الهند تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحا لدول جزر المحيط الهادئ لمواجهة التحديات التنموية".