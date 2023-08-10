مقتل واصابة 12 أوكرانيا بهجوم روسي على زابوريجيا

ورأى شاهد عيان في الموقع فرق إغاثة وهي تحمل جثة على محفة، وفتش منقذون الحطام، بينما توقفت سيارة إسعاف قرب بنايات ألحَق بها الهجومُ أضرارًا.وقال بيان من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "قتل ثلاثة وأصيب تسعة، من بينهم رضيع عمره 11 شهرًا، نتيجة الهجوم على المركز الإقليمي".وأضاف البيان "حصَد القصف الروسي أرواح رجل (43 عامًا)، وشابتين تبلغان من العمر 19 و21 عامًا".وقال مسؤولون إن اثنين قتِلا على الفور، بينما توفيت شابة متأثرة بإصابتها خلال الليل في المستشفى.وأظهر مقطع فيديو نشره "زيلينسكي" تصاعد دخان من مبان محترقة، ولحقت بها أضرار شديدة بجوار كنيسة.من جانبه، أوضح أمين مجلس مدينة زابوريجيا، أناتولي كورتيف، أن الكنيسة تعرَّضت للدمار بينما لحقت أضرار ببنايات مؤلفة من 15 طابقًا.وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى زيادة ملحوظة مؤخرًا في قصف روسيا لمنطقة زابوريجيا في الجنوب.وقال مكتب زيلينسكي إن الجيش الروسي نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 ضربة على 21 قرية وبلدة في أنحاء منطقة زابوريجيا بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة.وشنَّ الجيشُ الأوكراني في بداية الصيف هجومًا مضادًا على القوات الروسية في منطقة زابوريجيا الحيوية، وأعلن منذ ذلك الحين عن تحقيق تقدم مستمر على تلك الجبهة.