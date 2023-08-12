بعد المسيرات.. هجوم أوكراني جديد يستهدف جسر القرم‎

وقال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، عبر تليغرام، أنه "في منطقة مضيق كيرتش أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين للعدو، جسر القرم لم يتضرر."وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، فجر اليوم السبت، إحباط هجوم أوكراني باستخدام 20 طائرة مسيّرة لاستهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.