ضربات تستهدف مدينتين غربي أوكرانيا

وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي على تطبيق المراسلة تلغرام "انفجارات مرة أخرى في لفيف"، بحسب ما ذكرت رويترز.ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صد أنظمة الدفاع الجوي هجمات أو قصف أهداف برية.وحث مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف السكان على الاحتماء في مخابئ، بعد أن قال في وقت سابق على تلغرام إن صواريخ أطلقتها روسيا تتجه نحو المنطقة.وذكرت فرانس برس أن الضربات الليلية استهدفت مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا.وقال رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام "أُسقِط العديد من الصواريخ. لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مبان سكنية" أصيبت.أما في لوتسك، فقد استُهدف مبنى شركة عاملة في قطاع الصناعة، ما أسفر عن سقوط جريحَين على الأقل، وفق ما أفاد يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني.وكانت صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا صباح الثلاثاء، بما فيها العاصمة كييف، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي عن مصادر أوكرانية.وأعلنت السلطات الأوكرانية، صباح الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، وتم الإعلان عن الإنذار في مناطق:دنيبروبتروفسكبولتافاخاركوفسومينيكولايفأوديسا