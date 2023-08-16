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الأمم المتحدة: 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا

روسيا - أوكرانيا

2023-08-16 | 04:24
الأمم المتحدة: 10 آلاف مدني قتلوا في أوكرانيا
157 مشاهدة


السومرية نيوز – دوليات

كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير جديد أنه تم تسجيل مقتل ما يقرب من 10 آلاف مدني في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وأكد التقرير مقتل 9444 مدنيا وإصابة 16 ألفا و 940 شخصا منذ أن بداية الحرب في فبراير 2022، كما قتل ما إجماليه 500 طفل.

ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

وأشارت المفوضية إلى أن الإحصاء ليس كاملا لأن البيانات غير متوفرة من العديد من المناطق.

وينطبق هذا بشكل خاص على مدن مثل ماريوبول وليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، التي احتلتها القوات الروسية بعد فترة طويلة من القتال العنيف، مما يجعل الحصول على البيانات أصعب.

وفي كييف أيضا، هناك مخاوف من أن يكون هناك الآلاف أو عشرات الآلاف من الأوكرانيين قد قتلوا أكثر مما هو مسجل رسميا.

ويظهر تقرير الأمم المتحدة أن هناك المزيد من المدنيين قتلوا في الأشهر الأولى من الحرب.

وفي ربيع وصيف عام 2023، قتل ما بين 170 و 180 مدنيا كل شهر.

وفي مواجهة تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، نقل الجيش الأوكراني قوات احتياط إلى كوبيانسك في منطقة خاركيف، التي حررها الأوكرانيون العام الماضي.

وقال المتحدث باسم قوات الشرق الأوكرانية، سيرهي تشيرفاتي، لقناة "ماي أوكراينا" الإخبارية التلفزيونية الثلاثاء: "تم تعزيز المواقع، وتم تقديم بعض التوصيات المنهجية وتم نقل الاحتياط".

ووفقا لمراقبين عسكريين أوكرانيين وروس، تحرك الجيش الروسي لنحو 7 كيلومترات من بلدة كوبيانسك.

وأمرت السلطات المحلية بإجلاء المدنيين حول البلدة.
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