روسيا تعلن مقتل أوكرانيين حاولوا التسلل لمقاطعة حدودية

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "أحبطنا بالتعاون مع قوات تتبع لوزارة الدفاع الروسية في بلدة ستارودوبسكي في مقاطعة بريانسك الحدودية محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية للتسلل إلى أراضي روسيا وتم القضاء على 4 منهم".وأضاف البيان "في موقع الاشتباك مع المجموعة التخريبية، تم العثور على أسلحة غربية، وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال وملاحة بحرية، بالإضافة الى طائرات دون طيار عليها ملصقات تشير إلى أن هذه الطائرات تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا ألكنسندر بوغوماز، أعلن الثلاثاء، أن قوات أوكرانية حاولت التوغل في أراضي المقاطعة، لكن القوات الروسية منعت تلك المحاولة".