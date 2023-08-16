حديث أمريكي عن توريد صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "ليس لدينا أي تحديثات بخصوص صواريخ ATACMS الأمريكية، قال الرئيس (الأمريكي جو بايدن) إن (إمكانية إرسالها) قيد النظر فيها".وأضاف: "لن أقوم بأي شكل من الأشكال بالكشف عن تفاصيل المناقشات الداخلية حول منظومات الأسلحة التي نقوم بتوفيرها لأوكرانيا"، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرارات نهائية بهذا الشأن.يشار إلى أنه في وقت سابق أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.من جهته، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، قبل أيام، حلفاء بلاده بتقديم صواريخ Taurus الألمانية وATACMS الأمريكية بعيدة المدى في أقرب وقت ممكن، ووعد باستخدامها ضمن الأراضي الأوكرانية فقط.