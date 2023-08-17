محملاً بالذخيرة.. الدفاع الروسية تعلن تدمير قطاراً أوكرانياً

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف القطار "في محطة ميجيفايا بمقاطعة دنيبروبتروفسك"، مؤكدة أن الضربة أسفرت عن "تدمير قطار عسكري أوكراني محمل بالذخيرة".وأوضحت الوزارة أن "القطار كان متوقفًا عند المحطة لإجراء عملية التفريغ من الذخيرة حين استهدافه".