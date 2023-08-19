أوكرانيا: مقتل واصابة العشرات في هجمات صاروخية روسية

وقالت الوزارة، أن "أشخاصا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا وعشرة من رجال الشرطة".وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى السويد، في منشور على تيليغرام: "قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف".وأضاف "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد".وتضمن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصيرا يُظهر حطاما متناثرا في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات متوقفة.وظهرت أيضا في الفيديو صورة خاطفة لجثة داخل سيارة.وقالت وزارة الداخلية، إن "الضربة دمرت سقف مسرح الدراما".وقال سلاح الجو في كييف، في ساعة مبكرة من صباح السبت، إن "الجيش الأوكراني أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها موسكو في ضربة خلال الليل".