روسيا تكشف "حصيلة مثيرة" تخص الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوريجيا وإسقاط 23 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: صدت القوات الروسية 8 هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا".

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي"، مشيراً الى أنه "في زابوريجيا، صدت القوات الروسية 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلا".

وتابع "على محور كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيّا وفي محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة، وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا".

ودمرت القوات الروسية بحسب البيان "مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في دونيتسك".

ولفت البيان الى أنه "على محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا، وسقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي".



كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى تدمير دبابتين في زابوريجيا وثالثة في دونيتسك، بالإضافة إلى العديد من المركبات القتالية وناقلات الجند ومدافع الهاوتزر والمدافع ذاتية الحركة.