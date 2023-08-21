زيلينكسي: واثقون من خسارة روسيا الحرب في أوكرانيا

وقال زيلينسكي في خطاب أمام جمع احتشد قرب البرلمان الدنماركي: "اليوم نحن واثقون من أنّ روسيا ستخسر هذه الحرب.. أنا على ثقة من أنّنا سننتصر لأنّ الحقيقة إلى جانبنا". وقوبل خطابه بهتافات حشود كبيرة من الدنماركيين الذين لوّحوا بأعلام أوكرانية.وأضاف الرئيس الأوكراني "الأهمّ هو ما نثبته بنصرنا وتعاوننا.. معاً، نؤكد أن للحياة قيمة وأن الناس مهمّون. الحرية مهمة وأوروبا مهمة". وتابع "سيكون نصراً مشتركاً. نصر الحقيقة والديمقراطية ونصر شعبنا وأممنا".يأتي هذا بينما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني اليوم الاثنين أن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على ثلاثة كيلومترات مربّعة في محيط مدينة باخموت المدمرة جراء الحرب والواقعة في شرق البلاد، لكنه لم يحقق تقدماً يُذكر على الجبهة الجنوبية.وأطلقت كييف هجوماً مضاداً في يونيو بعدما تزوّدت بأسلحة غربية وعزّزت وحدات المشاة الهجومية لكنها أقرّت ببطء التقدّم في مواجهة التحصينات الروسية.وهذا الصيف سيطرت القوات الروسية على باخموت، المدينة الصناعية التي كانت تعدّ 70 ألف نسمة قبل الحرب، بعد أشهر من المعارك الشرسة.وتحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً في محيط البلدة وكذلك باتجاه مدينة ميليتوبول (جنوب) التي تسيطر عليها القوات الروسية.وأضافت ماليار: "في الجنوب، لم يطرأ على الوضع أي تغيّرات تذكر. دفاعاتنا تستمرّ في التقدّم في قطاعي برديانسك وميليتوبول".