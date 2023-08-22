أوكرانيا تعلن تحرير قرية استراتيجية

وذكرت نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار، على تطبيق المراسلة تليغرام، أن "الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين، لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية".وتقع القرية على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، على طريق مهم باتجاه توكماك، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تحتله روسيا.ومن شأن استعادة السيطرة على توكماك أن يكون علامة فارقة، إذ تضغط القوات الأوكرانية جنوبا باتجاه بحر آزوف في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم القوات الروسية.