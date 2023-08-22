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بولندا توجه ضربة لأوكرانيا بشأن صفقة الحبوب
روسيا - أوكرانيا
2023-08-22 | 10:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
692 مشاهدة
أعربت بولندا عن استعدادها لفرض حظر على استيراد الحبوب من أوكرانيا بعد 15 سبتمبر 2023، وجاء ذلك بعد أن أصبحت بولندا المنفذ الوحيد للصادرات الزراعية الأوكرانية عقب توقف صفقة الحبوب.
وأشار وزير الزراعة البولندي روبرت تيليوس، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إلى "وجود تفاهمات مع دول أوروبية أخرى مثل رومانيا وسلوفاكيا لفرض حظر جماعي على استيراد الحبوب من أوكرانيا".
وشدد الوزير على أن "بولندا مستعدة لفرض حظر أحادي الجانب ما لم يتم التوصل إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي، مفسرا ذلك بأن "مصالح المزارعين مهمة بالنسبة (للحكومة البولندية) وكذلك مصالح المستهلكين".
وردا على سؤال حول أن بولندا معرضة للغرامات إذا انتهكت قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، قال الوزير: "لم أعد أرغب في الاستماع للطريقة التي يخيفوننا بها نحن البولنديون، سنتبع سياسة صارمة لصالح مواطنينا".
إلا أن المسؤول البولندي أشار إلى أن "بولندا ستساعد أوكرانيا في مسألة عبور (ترانزيت) الحبوب عبر الأراضي البولندية، وقال "نحن في حوار مع أوكرانيا وكذلك مع ليتوانيا ولاتفيا لاستخدام موانئهم".
وفي وقت سابق طلبت بولندا من المفوضية الأوروبية منحها مليار يورو لتأهيل بنيتها التحتية لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية من أوكرانيا.
وفي نهاية مارس الماضي، طالبت دول أوروبية رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالتدخل في الأزمة الناجمة في الاتحاد الأوروبي جراء تدفق الحبوب من أوكرانيا.
وأشار وزراء في بولندا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا إلى أن "المشاكل مرتبطة بزيادة كبيرة في توريد المنتجات الأوكرانية إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتاخمة لأوكرانيا".
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