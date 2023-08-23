انفجار قوي يهز الضواحي الغربية لكييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجار ضخم هز منطقة بورشاغوفكا التاريخية غرب العاصمة كييف.



وقالت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، "أنباء عن دوي انفجار قوي في بورشاغوفكا في كييف، الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، لا تظهر تحذيرا من الغارات الجوية في المدينة".



وتنفذ القوات الروسية منذ 10 أكتوبر الماضي ضربات صاروخية على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومنشآت الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.