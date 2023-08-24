سماع دوي صافرات إنذار وإعلان حالة التأهب الجوي بـ4 مقاطعات أوكرانية

وذكرت السلطات، أنه تم إعلان، حالة التأهب الجوي في مقاطعات سومسكا، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك، بالإضافة الى الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه.وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوت صافرات الإنذار في هذه المناطق المحددة من الساعة 00:16 حتى 01:10 بتوقيت موسكو.