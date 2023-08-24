توقفت بعد 9 دقائق.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لتحطم طائرة زعيم "فاغنر"

وتحطمت طائرة ركاب خاصة الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.وأوضحت أن زعيم "فاغنر" يفغيني بريغوجين كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.هنا اللحظات الأخيرة للطائرة وفقا لموقع مراقبة الطيران:الموقع تلقى البيانات لأول مرة من الطائرة في الساعة 2:46 ظهرا بالتوقيت المحلي.وارتفعت الطائرة إلى ارتفاع 8500 متر بين الساعة 2:59 ظهرا و3:11 ظهرا.وبعد 9 دقائق، توقفت الطائرة عن إرسال البيانات، مما يعني لحظة الضربة.وعلى الرغم من أن الطائرة لم تكن تنقل معلومات الموقع، فقد تم بث بيانات أخرى مثل الارتفاع والسرعة والمعدل الرأسي وإعدادات الطيار الآلي.وهذه البيانات هي التي توفر بعض المعلومات عن اللحظات الأخيرة من الرحلة.وفي الساعة 3:19 ظهرا، انخفضت الطائرة لفترة وجيزة قبل أن تصل إلى أقصى ارتفاع 9000 متر.وانخفضت مرة أخرى إلى ارتفاع 8300 متر تقريبا، قبل أن ترتفع قليلا مرة أخرى.وثم بدأ الهبوط بشكل حاد، حيث أظهرت البيانات النهائية أنها كانت على ارتفاع 6000 متر، قبل أن تتوقف عن تسجيل أي بيانات للموقع.