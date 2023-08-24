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روسيا تحدد موقفها من حصول المانيا واليابان على عضوية مجلس الامن
روسيا - أوكرانيا
2023-08-24 | 11:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
627 مشاهدة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، غير مطروح للتداول لـ"أنهما لن تجلبا أي جديد إلى المناقشات هناك".
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام ألمانيا واليابان إلى مجلس الأمن على أساس دائم".
وأشار إلى أن "أكثر من ثلث التكوين الحالي للمجلس يمثل دول ما يسمى بـ "المليار الذهبي"، "والـ 8 مليارات المتبقية، ممثلة تمثيلا ناقصا".
واعتبر لافروف أن "ألمانيا واليابان لن تجلبا أي شيء جديد على الإطلاق إلى المناقشات في مجلس الأمن، لأنهما منفذتان مطيعتان لإرادة واشنطن، تماما مثل جميع الدول الغربية الأخرى تقريبا".
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق أن "روسيا تدعم الدول الإفريقية منذ سنوات للتغلب على مشكلة "ضعف تمثيلها" في المنظمات الدولية".
وشددت على أن "عددا كبيرا من دول القارة الإفريقية غير ممثلة على الإطلاق في المنظمات الدولية، بعكس دول الاتحاد الأوروبي".
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