صحيفة بريطانية: روسيا تجند العمال المهاجرين قسرا لمحاربة أوكرانيا

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن "السلطات في مدينة سان بطرسبرغ "نفذت مداهمات استهدفت مهاجرين حصلوا مؤخرا على الجنسية الروسية".‏وقالت نقلا عن وسائل إعلام روسية، إن "السلطات هناك وضعت الأساس لمزيد من الاستدعاءات هذا العام، من خلال تقديم استدعاءات إلكترونية أغلبها موجه إلى الأقليات العرقية".وأضافت: "اعتمدت ‏مكاتب التجنيد هذا الشهر قانونا لزيادة الحد الأعلى لسن التجنيد من 27 إلى 30 عاما.. هناك تركيز على الأقليات العرقية من المناطق الروسية في جهود التعبئة العسكرية".