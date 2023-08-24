لافروف لغوتيريش: موسكو ستعود لاتفاق الحبوب بهذه الشروط

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه "ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف (مبادرة البحر الأسود)، كرر سيرغي لافروف موقف موسكو... بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".وفي كلمة مسجلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، قال إن بلاده مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب "عند الإيفاء بشروطها".وقال بوتين: "فرضت علينا عقوبات وتم إعاقتنا عمدا في تصدير الحبوب والأسمدة، ومع ذلك نُلام على الأزمة الحالية في السوق العالمية".وأضاف: "نحن مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بطلبات روسيا".وأوضح بوتين أن "روسيا قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد لهذا العام".