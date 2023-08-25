روسيا تعلن تدمير أحد مواقع البنية التحتية لموانئ استخدمها الجيش الأوكراني

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي الصادر اليوم، أن القوات الروسية اسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" قرب قرية زولوتايا بالكا في خيرسون، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في ذلك المحور 50 جندياً، و 80 جندياً على محور كراسني ليمان، مشيرة إلى صد 3 هجمات على محور دونيتسك حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية 260 جندياً".ولفت البيان إلى "صد 3 هجمات للعدو على محور كوبيانسك، وتصفية ما يصل إلى 50 جندياً أوكرانياً"، مؤكداً أن "القوات الأوكرانية خسرت 125 فرداً على محور جنوب دونيتسك، فيما تم صد 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه والقضاء على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين على هذا المحور".وأكدت الوزارة "تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واعتراض 5 صواريخ من نظام HIMARS وصاروخ HARM مضاد للرادار أمريكي الصنع، إضافة إلى صاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويله إلى نسخة هجومية، فضلاً عن تدمير 73 مسيرة أوكرانية بالنيران أو بوسائل الحرب الإلكترونية".