وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "روسيا تدعو حكومات دول الـ"ناتو" إلى الانشغال بالشؤون الداخلية لبلدانها، والاستماع إلى صوت شعوبها، بدلًا من ضخ الأسلحة بشكل طائش وغير مسؤول لنظام النازيين الجدد بقيادة فلاديمير زيلينسكي".وأضافت زاخاروفا، أنه "من الطبيعي أن يشعر الناس في الغرب بقلق متزايد بشأن وجهة مليارات الدولارات، التي أرسلتها حكومات دولهم إلى كييف، والتي كان من الممكن استغلالها في تحسين حياة مواطنيهم".وأشارت إلى أن "أحد المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، روبرت كينيدي جونيور، قال إن توريد طائرات "إف-16" إلى كييف سيكون بمثابة كارثة لأوكرانيا".وأضافت أن "النائبة في البرلمان الأمريكي مارغوري تايلور، دعت أخيرا إلى إيقاف تمويل كييف"، مشيرة إلى أن "العقوبات قد فشلت، إذ أصبحت روسيا أكثر ثراء والولايات المتحدة الأمريكية أكثر فقرا".