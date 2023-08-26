روسيا تعلن مقتل 700 عسكري أوكراني خلال يوم

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمرت القوات الروسية محطة رادار أوكراني لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" في منطقة تشوغوييفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وأشار البيان إلى أن "القوات الروسية حيّدت نحو 700 عسكري أوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".وأضاف: "أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعتراضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" بالإضافة إلى ذلك تم تدمير 37 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق أولشانا في مقاطعة خاركوف، وفولشياروفكا، بريفولي، غيتلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاسيليفكا، كيريلوفكا، ياكوفليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وإلتشينكوفو وتاراسوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابع البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" التابعة للقوات الروسية، هجومين للقوات الأوكرانية في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".