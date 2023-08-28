أوكرانيا تكشف عن موعد بدء استخدام مقاتلات "إف 16"

وأشار ريزنيكوف، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن "أوكرانيا يمكن أن تبدأ باستخدام مقاتلات "إف 16" في ربيع العام المقبل، حيث انطلقت الدورات التحضيرية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا".ووفقا لريزنيكوف، تحتاج أوكرانيا في الوقت الحالي إلى إعداد البنية التحتية للطائرات المقاتلة.وأضاف: "من المفترض أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، وربما لفترة أطول قليلا".ويرى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات "إف 16" تشكل "نقطة تحول" في المواجهة التي تتمتع فيها روسيا حاليا بتفوق جوي.