روسيا تعلن إسقاط صاروخ كروز أوكراني فوق القرم

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن القوات الروسية، "أحبطت محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا".في غضون ذلك، أعلنت السلطات الروسيّة، الاثنين، إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانيّة في موسكو وفي بريانسك، غرب البلاد.وقال رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام: "دمّرت قوّات الدفاع الجوّي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيّار كانت تحلّق باتّجاه موسكو".وأضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية"، مشيراً إلى أنّ الأجهزة المعنيّة موجودة على الأرض.وذكرت وزارة الدفاع أنّ كييف هي من نفّذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4,30 صباحاً بتوقيت موسكو.