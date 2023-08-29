أوكرانيا تكشف مفاجأة تخص الحرب مع روسيا

وقال وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف، إن أوكرانيا تسعى "لزيادة عدد التقنيات في الجبهة" وأن السلطات أجرت اختبارات لعدد من الآليات الجديدة بالتعاون مع مؤسسة Brave1 لتطوير التقنيات الدفاعية.وأوضح الوزير أن الاختبار شمل "25 نموذجا فريدا من نوعها، من آليات لوجستية إلى قتالية، ومن أبراج قتالية يتم التحكم فيها عن بعد إلى روبوتات انتحارية"، مضيفا أنها ستساعد القوات الأوكرانية "قريبا".ونشر الوزير في صفحته على موقع "فيسبوك" صورا لبعض أنواع الآليات التي تم اختبارها، وأظهرت الصور ما لا يقل عن 4 نماذج من الآليات المسيرة من مختلف الأنواع.وتحدث فيودوروف عن "تقدم ملموس" لأوكرانيا في سوق الآليات المسيرة، حيث تتطور الشركات وتوسع أبعاد إنتاجها.يشار إلى أن الآليات البرية المسيرة تستخدم أقل في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مقارنة بالطائرات والزوارق المسيرة من مختلف الأنواع، بما فيها الاستطلاعية والقتالية الضاربة.