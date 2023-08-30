انفجارات وصفارات إنذار.. طائرات مُسيرة تستهدف مطار موسكو

ونشر الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف، الذي قال إنه "كان في موقع الهجوم فيديو على تطبيق تلغرام يُظهر حريقا كبيرا مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية".وذكر فيديرنيكوف إنه جرى "صد هجوم في مطار بسكوف"، مضيفا أن السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية.وتقع بسكوف على بعد نحو 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها تحد الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي لاتفيا وإستونيا.ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق، لكن أنباء تحدثت عن تضرر أربع طائرات نقل ثقيلة.وكتب فيديرنيكوف أنه تم إلغاء جميع رحلات الأربعاء في المطار "حتى يتم توضيح طبيعة الأضرار المحتملة على المدرج".وقالت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ إن أربع طائرات نقل ثقيلة من طراز إليوشن تعرضت لأضرار.كما نقلت تاس عن خدمات الملاحة الجوية أيضا أن المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو قد تم إغلاقه.وسبق ان استهدفت منطقة بسكوف بهجمات بطائرات مسيّرة في أواخر ايار.وأعلنت روسيا الأربعاء أيضا أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 جنديا في البحر الأسود.وبينت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تليغرام إن طائرة تابعة لها "دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا" في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو (21,00 ت غ).