واشنطن بشأن "هجمات المسيّرات الأوكرانية": لا نشجعها

وقال كيربي: "ما زلنا لا نشجع الضربات داخل روسيا ولا نساهم بها".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لمحاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة ليلة 30 أغسطس على أهداف في روسيا.وقال كيربي في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية نهاية الشهر الفائت، أن واشنطن لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية.وكثف نظام كييف من هجماته على منشآت مدنية على الأراضي الروسية بعد الحديث عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد.