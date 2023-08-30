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واشنطن بشأن "الهجوم المضاد": أوكرانيا تحقق تقدماً تدريجياً
روسيا - أوكرانيا
2023-08-30 | 16:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,889 مشاهدة
صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن أوكرانيا تحرز تقدما تدريجيا في هجومها المضاد.
وقال جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الحرب مستمرة والأوكرانيون يحرزون تقدما تدريجيا في هجومهم المضاد"، مشيرا إلى أن معارك دموية تجري على عدة محاور في الجبهة.
وأكد أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا بالأسلحة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا، أمس الثلاثاء، تضمنت معدات لإزالة الألغام، والذخائر للمدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS.
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