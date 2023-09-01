روسيا تسيطر على "مواقع رئيسة" شرق أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام: "في اتجاه كوبيانسك، تحسَّن الموقع التكتيكي للوحدات التابعة لقوات الغرب عبر السيطرة على معاقل للعدو ومواقع رئيسة على مرتفعات".وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها "أسقطت 281 طائرة مسيّرة أوكرانية، خلال الأسبوع الماضي، من بينها 29 فوق مناطق غرب روسيا، في إشارة للمدى الذي وصلت إليه حرب المسيَّرات بين روسيا وأوكرانيا".وأشارت الوزارة الى ألى، انها "أُسقطت 281 طائرة مسيَّرة أوكرانية... من بينها 29 مسيَّرة في المناطق الغربية في روسيا الاتحادية".