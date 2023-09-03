الدفاع الروسية تعلن إسقاط 34 مسيّرة أوكرانية

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة موجهة من طراز "جدام"".ووقالت الوزارة، إن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 34 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق عدة".وأضاف البيان أن "الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من بيكاروفكا في مقاطعة زابوروجيا".وتابع: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصدّ 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في: مناطق كليشيفكا، وأرتيوموفسك، ودوبوفو فاسيليفكا، وزاليزنيانسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى هجومين في منطقتي فيسيلوي، وستاروميخايلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد نحو 250 جنديًا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و 3 مركبات، ومدفع "إم 777"، ومدفع "كراب"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي" و"دي-20".وأشار بيان الوزارة إلى أن "القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا".في السياق، كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مغزى الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا بالطائرات المسيّرة على روسيا، وذلك بهدف تصعيد الصراع، وجذب دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحرب مع موسكو.وذكرت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية أن "الهجمات والضربات الأوكرانية على روسيا تهدف لغرضين، الأول جعل الروس يشعرون بأنهم معرضون للخطر، والثاني استفزاز موسكو ودفعها إلى التصعيد الذي سيؤدي إلى مشاركة التحالف في الصراع".وقالت الصحيفة إن "نظام كييف يحاول استفزاز روسيا بهدف إقحام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأن كييف تدرك عدم قدرتها على الانتصار على موسكو".وأشارت الصحيفة إلى أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إنه لا يريد مهاجمة الأراضي الروسية لأنه سيُترك حينها دون دعم الحلفاء، لكنه يفعل العكس تمامًا".وخلال هجمات بالطائرات المسيّرة على روسيا، يوفر "الناتو" معلومات استخباراتية فقط، وفق الصحيفة.وخلصت "إيل سوسيدياريو" إلى القول إن "الطائرات المسيّرة التي تستخدمها كييف يتم تصنيعها في أوكرانيا، ولكن بدعم من العديد من الدول الحليفة".