أوكرانيا.. إقالة وزير الدفاع وتعيين بديل عنه

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه قرر إقالة وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أميروف ليحل محله.

وقال زيلينسكي، في رسالة مصورة نشرها على قناته في "تلغرام": "لقد قررت استبدال وزير الدفاع الأوكراني. أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع ككل".



وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أميروف الوزارة. والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أميروف إلى مزيد من التعريف. وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".