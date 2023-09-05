موسكو تعلن صد 4 هجمات لقوات كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد الجيش الروسي لـ4 هجمات شنتها مجموعات أوكرانية في قريتي كليشيفكا وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة بلغت ما يقرب من 225 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأضاف بيان الوزارة أن الخسائر شملت "مدرعتين، وتسع مركبات، وبطارية مدفعية M777 أمريكية الصنع، بالإضافة إلى مركبة Grad MLRS القتالية".