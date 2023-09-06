الولايات المتحدة تعلن نقل قذائف اليورانيوم إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة ستورد مقذوفات اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 175 مليون دولار.



وبحسب بيان صحفي، فإن الشحنات المعلن عنها من المستودعات العسكرية الأمريكية تضمنت قذائف دبابات "أبرامز" عيار 120 ملم تحتوي على اليورانيوم المنضب.



وتشمل هذه الحزمة: معدات دفاع جوي إضافية، ذخائر مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز" الموعودةـ وغيرها من المعدات، وتبلغ قيمتها ما يصل إلى 175 مليون دولار.