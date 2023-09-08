موسكو: معالجة الحبوب في تركيا ليست بديلة عن صفقة الحبوب

وقال فيرشينين: "لا، هذا ليس بديلا عن صفقة الحبوب".وشدد على أن "الجانب الروسي يأخذ في الاعتبار، أولا وقبل كل شيء، احتياجات الدول الأكثر احتياجا".وأشار إلى أن "عملية التنفيذ العملي لمبادرة روسيا لتوفير مليون طن من الحبوب للدول المحتاجة بدأت، ومن المقرر عقد اجتماع لخبراء من روسيا وتركيا وقطر".وأضاف فيرشينين: "رد فعل تركيا وقطر كان إيجابيا على هذا من حيث المبدأ".وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، أن "موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب".وانتهت صلاحية صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن "روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها".