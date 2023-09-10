روسيا تحدد شروطا للعودة الى صفقة الحبوب

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، بعد حضوره قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي على مدى يومين: "عندما تُنفذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات أمام صادراتنا من الحبوب والأسمدة، سنعود في اليوم نفسه إلى التنفيذ الجماعي للشق الأوكراني من مبادرة البحر الأسود".وأضاف لافروف: "لم يتعهد أحد، بمن فيهم (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش)"، بإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام المدفوعات المالي العالمي سويفت، مشيرا إلى أن وحدة البنك في لوكسمبورج ليس لديها ترخيص لإجراء العمليات المصرفية وتخطط للإغلاق".وتعارض أوكرانيا فكرة تخفيف العقوبات على روسيا من أجل إحياء اتفاق تصدير الحبوب.وانسحبت روسيا من الاتفاق في تموز بعد عام من سريانه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات إلى جانب عدم وصول كمية كافية من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها.