سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، مساء الأحد، بسماع 5 انفجارات على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الجيش الأوكراني، إن "روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة فوق منطقة كييف". وفي الرابع والعشرين من شباط 2022 شنت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، بدأت الحرب بعد حشد عسكري طويل، أعقبه اعتراف روسيا بجمهورية دونيتسك الشعبية، واقتحام لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.