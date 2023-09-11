انتخابات روسيا.. حزب بوتين يفوز في أربع مناطق أوكرانيّة

وقال مسؤولون عيّنتهم روسيا، وكذلك مفوضية الانتخابات، إنّ الناخبين في المناطق الجنوبيّة والشرقيّة التي تُسيطر عليها القوّات الروسيّة جزئيا في أوكرانيا دعموا بغالبيّة ساحقة حزب "روسيا الموحّدة".وأضافوا، أنّ الحزب فاز في كلّ منطقة بأكثر من 70 بالمئة من الأصوات.