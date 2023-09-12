روسيا تعلن صد هجمات أوكرانية

وقالت الوزارة إن وحدات من القوات الروسية تمكنت من صد محاولات هجومية للجيش الأوكراني بشكل فعال وحافظت على مواقعها في بلدة أوبيتنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.وأكدت أن قوات كييف تحاول باستمرار اختراق الدفاعات، لكنها تفشل وتتكبد خسائر فادحة في هجماتها.وأضافت: "يكتشف مشغلو طائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة على الفور تحركات المسلحين، وبعد ذلك تقصف المدفعية مجموعات العدو المهاجمة".