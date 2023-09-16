روسيا تعلن توجيه ضربات "عالية الدقة" ضد أهداف أوكرانية

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الضربات التي تم تنفيذها في الفترة ما بين 9 و16 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن تدمير مستودعات أسلحة غربية ومرافق لميناء يستخدم لنقل الأسلحة، ونقاط تمركز للجيش الأوكراني.وأشارت إلى أنه تم تدمير 12 سفينة مسيرة و3 قوارب مع فرق إنزال تابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في البحر الأسود خلال أسبوع، لافتة إلى احباط 34 هجوما شنته قوات كييف، ونتيجة لذلك سقط أكثر من 1700 جندي أوكراني بين قتيل وجريح، وتم تدمير 16 دبابة ومركبات مدرعة، و34 آلية بعسكرية أخرى بالإضافة إلى 12 مدفع ميداني، خلال الأسبوع الماضي، على محور دونيتسك.