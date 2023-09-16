الناتو يحسم الجدل: لن نهاجم روسيا

وقال باور خلال المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة للحلف في النرويج: "روسيا تعلم أن الناتو لا يشكل تهديدا لها لأننا لا نخطط لمهاجمتها".وقد تمت الموافقة على خطط الدفاع الإقليمية الجديدة للحلف في قمة "الناتو" التي عقدت في فيلنيوس في يوليو من هذا العام، وهم يفترضون المزيد من التعزيزات على الحدود مع روسيا والسيناريوهات في حال حدوث "مواجهة عسكرية مع روسيا الاتحادية".وتتضمن خطط "الناتو"، التي لم يتم الكشف عن محتواها التفصيلي، 4 آلاف صفحة، وتوفر من بين أمور أخرى سيناريو "الرد في حالة وقوع هجوم روسي"، ولتنفيذ ذلك، تخطط دول الحلف لإبقاء 300 ألف عسكري في حالة استعداد عال وسيكونون جاهزين للانتشار في مناطق محددة مسبقا.